I disturbatori della DaD che si sentivano al sicuro perché «tanto la postale non ha tempo di contattare Telegram» (Di martedì 23 marzo 2021) Il sistema funzionava più o meno così. Si erano creati dei gruppi, in particolar modo su Telegram, in cui gli "studenti informati" potevano comunicare con quelli che, poi, avrebbero portato avanti il lavoro. Li hanno chiamati hacker della Dad, anche se la definizione non è propriamente corretta: loro interrompevano le lezioni a distanza in corrispondenza delle interrogazioni e delle esigenze generiche degli studenti che li contattavano. Un vero e proprio sistema che è andato avanti sin dal primo lockdown. E che, adesso, la polizia postale di Genova ha messo a regime, completando l'operazione D(e)ad e individuando tre ragazzi (uno di questi era minorenne) tra le province di Milano e di Messina. LEGGI ANCHE > I 300 milioni del decreto sostegni non basteranno a salvare la Dad

