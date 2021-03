I 700 anni di Dante, Dacia Maraini: “Ci ha insegnato il rispetto e l’amore per le donne” [ESCLUSIVA] (Di martedì 23 marzo 2021) Dire Dante sommo poeta è una frase fatta che non ci parla più. Sembra stia lassù in alto, austero, il naso adunco, il capo adornato di alloro. Uno fra i più nobili dei nostri antenati, forse il più indiscutibile. Ma scollato dal tempo, al più immerso nel suo, così lontano dal nostro. Invece l’Alighieri è un uomo “di una grande contemporaneità”. Ce lo indica così Dacia Maraini, che ha gentilmente concesso a VelvetMag un colloquio in vista del “Dantedì“: il giorno di dopodomani 25 marzo, ribattezzato in modo originale perché costituirà il momento-evento delle celebrazioni italiane per i 700 anni dalla morte di Dante, avvenuta a Ravenna il 14 settembre 1321. “Ha unito l’Italia col linguaggio” Maraini, una delle scrittrici e intellettuali italiane più importanti al mondo, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 marzo 2021) Diresommo poeta è una frase fatta che non ci parla più. Sembra stia lassù in alto, austero, il naso adunco, il capo adornato di alloro. Uno fra i più nobili dei nostri antenati, forse il più indiscutibile. Ma scollato dal tempo, al più immerso nel suo, così lontano dal nostro. Invece l’Alighieri è un uomo “di una grande contemporaneità”. Ce lo indica così, che ha gentilmente concesso a VelvetMag un colloquio in vista del “dì“: il giorno di dopodomani 25 marzo, ribattezzato in modo originale perché costituirà il momento-evento delle celebrazioni italiane per i 700dalla morte di, avvenuta a Ravenna il 14 settembre 1321. “Ha unito l’Italia col linguaggio”, una delle scrittrici e intellettuali italiane più importanti al mondo, ...

