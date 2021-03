Honor V40 Lite e Honor Tab 7: presentati ufficialmente (Di martedì 23 marzo 2021) È recente l’annuncio ufficiale del nuovo smartphone Honor V40 Lite e del tablet Honor Tab 7, quest’ultimo disponibile anche nella variante con modulo Wifi + LTE (4G) L’Honor V40 Lite proposto dall’azienda rappresenta la variante più economica (e quindi anche meno efficiente dal punto di vista prestazionale) del modello Honor V40, mentre il nuovo Honor Tab 7 è un tablet di fascia media con display da 10,1? ed Android 10. Va sottolineato che al momento entrambi i prodotti sono disponibili unicamente per il mercato asiatico. Honor V40 Lite: scheda tecnica Andiamo a dare uno sguardo ravvicinato alla componentistica interna del nuovo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 marzo 2021) È recente l’annuncio ufficiale del nuovo smartphoneV40e del tabletTab 7, quest’ultimo disponibile anche nella variante con modulo Wifi + LTE (4G) L’V40proposto dall’azienda rappresenta la variante più economica (e quindi anche meno efficiente dal punto di vista prestazionale) del modelloV40, mentre il nuovoTab 7 è un tablet di fascia media con display da 10,1? ed Android 10. Va sottolineato che al momento entrambi i prodotti sono disponibili unicamente per il mercato asiatico.V40: scheda tecnica Andiamo a dare uno sguardo ravvicinato alla componentistica interna del nuovo ...

