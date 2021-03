Ho scoperto che la più discussa società di riconoscimento facciale al mondo ha le mie foto (Di martedì 23 marzo 2021) Le foto finite nel database di Clearview AiSono finito nei database della più discussa società di riconoscimento facciale al mondo, Clearview Ai. Senza aver mai dato il consenso, tredici mie fotografie sono state usate per allenare gli algoritmi di questa azienda, che dichiara di vendere la sua tecnologia per identificare i volti e tracciare le persone alle forze dell’ordine, ma anche ad aziende private, per esempio casinò per premiare i clienti più fedeli. Per addestrare i meccanismi di riconoscimento facciale, Clearview Ai ha pensato bene di avvalersi dei miliardi di immagini di volti disponibili su internet. fotografie pubbliche, delle decine in cui potete imbattervi se consultate il programma di un festival, per ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) Lefinite nel database di Clearview AiSono finito nei database della piùdial, Clearview Ai. Senza aver mai dato il consenso, tredici miegrafie sono state usate per allenare gli algoritmi di questa azienda, che dichiara di vendere la sua tecnologia per identificare i volti e tracciare le persone alle forze dell’ordine, ma anche ad aziende private, per esempio casinò per premiare i clienti più fedeli. Per addestrare i meccanismi di, Clearview Ai ha pensato bene di avvalersi dei miliardi di immagini di volti disponibili su internet.grafie pubbliche, delle decine in cui potete imbattervi se consultate il programma di un festival, per ...

