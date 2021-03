«Ho rifiutato di vaccinarmi a 100 km di distanza Un imbroglio | ho l’ospedale sotto casa» La storia di Mario Tacca | 85 anni

(Di martedì 23 marzo 2021) «A un certo punto, due giorni prima della vaccinazione anti-Covid, mi arriva un sms che mi dice di andare a quasi 100 km diperpormi al Pfizer. Da Crema almaggiore. Una cosa fuori dalla normalità, un. Io, che ho 85, problemi di deambulazione, soffro di poliomielite e ho una frattura al femore, sarei dovuto andare davvero così lontano quando hoa 1 km da? Ma che senso ha?». A parlare a Open è, 85, di Crema che quando ha letto quel messaggio non voleva credere ai suoi occhi. Pensava fosse uno scherzo. Secondo Aria, la società che si occupa delle prenotazioni dei vaccini per Regione Lombardia e sulla quale oggi è scoppiato il caos con il governatore ...

marcozaffoni1 : @bianca_cappa io vivo nello stesso contesto sociale dove per colpa di alcuni coglioni, delle dosi andrebbero BUTTAT… -

Ultime Notizie dalla rete : rifiutato vaccinarmi

la Repubblica

Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale, che la scorsa settimana avevadi assumere il vaccino Astrazeneca , del ...... da parte mia hodi fare la seconda dose, pur nonostante da più parti mi è stato chiesto ... Ho deciso dunque di non. Potrei cambiare idea solo se le autorità sanitarie diranno ...Giuseppe Papa è il sindaco di San Bassano, un comune di duemila abitanti a una ventina di chilometri da Cremona.«Era una vaccinazione legale, autorizzata e che rifarei», così il giornalista Andrea Scanzi risponde alle polemiche per aver ricevuto la dose di Astrazeneca contro il ...