"Ho il cancro posso parlare senza mascherina?": Sgarbi alla Camera leva la protezione. Proteste in Aula e il vicepresidente Mandelli lo riprende (Di martedì 23 marzo 2021) Vittorio Sgarbi continua a combattere contro le mascherine. Dopo l'episodio che lo ha visto protagonista ad ottobre, quando il deputato era stato portato via di peso dalla Camera dopo aver indossato la protezione in maniera errata, oggi Sgarbi ha di nuovo chiesto di non utilizzarla. "In ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di avere avuto il Covid, in ordine del certificato presentato alla presidenza che prescrive che io possa parlare senza utilizzare la mascherina e in ordine al fatto che dopo ulteriori visite risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza mascherina", ha esordito nel suo intervento il deputato

