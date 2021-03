Higuain | “Milan o Real Madrid? Scelsi la Spagna | ma i rossoneri…”

(Di martedì 23 marzo 2021) Gonzalo, ex attaccante del, ha parlato di un suo mancato trasferimento alquando scelse il

Ultime Notizie dalla rete : Higuain Milan

MilanNews24.com

Commenta per primo Gonzalo, attaccante dell' Inter Miami , che in Italia ha vestito le maglie di Napoli , Juventus e, parla a F12 , tornando su un suo trasferimento passato, ai tempi del River Plate: 'Dovevo ...A me, invece, è sembrato che l'ex allenatore di Juventus eabbia espresso idee di calcio ... Siccome invece ha allenato fuoriclasse del calibro di Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho,, ...Gonzalo Higuain, intervistato da F12, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il Milan: «Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di ‘super galacticos’. Poi ...Massimiliano Allegri senza panchina è uno dei misteri del calcio. Allenatore vero, manager moderno. E se fosse lui il futuro della Juve?