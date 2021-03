Heidi Klum | il selfie «al naturale» con la figlia Leni

(Di martedì 23 marzo 2021) Sempre più simili. Heidi Klum ha postato sulla sua pagina Instagram una serie di selfie insieme alla figlia Leni, in cui entrambe appaiono senza trucco: «All natural», scrive la storica top model, 47 anni, che ha scattato la foto da dentro l’auto. Al volante c’è la primogenita classe 2004 che, come già testimoniato mesi fa, prende lezioni di guida dalla mamma: «Saturday driving», si leggeva nella caption.

non teme le foto senza trucco: il selfie con la figlia Leni A 47 anniè perfetta anche al naturale. Vedi l'ultimo post su Instagram con la figlia sedicenne, che segue le orme di ...Nel frattempo, tra i commenti allo scatto di famiglia, troviamo anche quello della modella, ex fidanzata dell'imprenditore che ha avuto una figlia con lui nel maggio 2004. Evidentemente i ...La storica top model, 47 anni, ha postato su Instagram una tenera foto insieme alla primogenita, classe 2004: senza trucco la somiglianza è ancora più schiacciante ...A 47 anni Heidi Klum è perfetta anche al naturale. Come nell'ultimo post su Instagram con la figlia sedicenne, anche lei modella.