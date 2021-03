Harry e Meghan Markle, staff rivoluzionato: assumono un candidato all’Oscar (Di martedì 23 marzo 2021) Rivoluzione in corso. Harry e Meghan Markle, reduci dall’intervista bomba rilasciata ad Oprah Winfrey, hanno deciso di stravolgere i vertici della loro organizzazione benefica, la fondazione Archewell. Come riportano i tabloid, infatti, la direttrice esecutiva Catherine St-Laurent è in procinto di lasciare il suo ruolo dopo appena dodici mesi di servizio, restando però nell’organigramma come consulente senior. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Rivoluzione in corso. Harry e Meghan Markle, reduci dall’intervista bomba rilasciata ad Oprah Winfrey, hanno deciso di stravolgere i vertici della loro organizzazione benefica, la fondazione Archewell. Come riportano i tabloid, infatti, la direttrice esecutiva Catherine St-Laurent è in procinto di lasciare il suo ruolo dopo appena dodici mesi di servizio, restando però nell’organigramma come consulente senior.

