Halle Berry star di Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attrice Halle Berry sarà la protagonista del film Our Man From Jersey, progetto con star Mark Wahlberg prodotto per Netflix. Halle Berry reciterà nel film Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg che sarà il protagonista del progetto di Netflix. Il lungometraggio è basato su un'idea di Stephen Levinson (Entourage) e proporrà una versione molto particolare di un personaggio in stile 007. La sceneggiatura di Our Man From Jersey è stata firmata da David Guggenheim, mentre attualmente non c'è ancora un regista coinvolto. Mark Wahlberg sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attricesarà la protagonista del film Our Man, progetto conprodotto per Netflix.reciterà nel film Our Manche sarà il protagonista del progetto di Netflix. Il lungometraggio è basato su un'idea di Stephen Levinson (Entourage) e proporrà una versione molto particolare di un personaggio in stile 007. La sceneggiatura di Our Manè stata firmata da David Guggenheim, mentre attualmente non c'è ancora un regista coinvolto.sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del ...

Halle Berry star di Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg Movieplayer.it Halle Berry star di Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg L'attrice Halle Berry sarà la protagonista del film Our Man From Jersey, progetto con star Mark Wahlberg prodotto per Netflix. Halle Berry reciterà nel film Our Man From Jersey accanto a Mark ...

Our Man From Jersey: Halle Berry nel cast del film Netflix Il film di spionaggio Our Man From Jersey con Mark Wahlberg debutterà su Netflix. Halle Berry si è unita al cast del film anche se il suo ruolo non è ...

