Erling Haaland al centro di tanti rumors di mercato. Il bomber norvegese del Borussia Dortmund è corteggiatissimo da diversi top club d'Europa ma ancora non si conosce con certezza quale potrà essere il futuro. Un piccolo indizio, però, potrebbe essere arrivato dal ritiro della Nazionale dove gli atleti sono stati "pizzicati" a guardare un canale preciso in televisione...

Come mostrano le immagini condivise sui social da El Chiringuito TV, il bomber del Borussia Dortmund si trova in ritiro con la sua Norvegia in vista delle prossime sfide ufficiali al Marbella Football Center. Mentre si allena con i compagni, la tv è accesa. Fin qui nulla di male, se non fosse che dando una piccola zoomata alla televisione si vede il canale tv del Barcellona.

Ultime Notizie dalla rete : Haaland indizio Haaland nuovo indizio per il possibile addio Commenta per primo Secondo quanto riportato da BBC Sport in Inghilterra il Borussia Dortmund ha iniziato a muoversi sul mercato per tutelarsi in caso di addio di Erling Haaland e ha riallacciato i rapporti con l'entourage di Divock Origi del Liverpool.

Le verità Real di Zidane. Spaventa la Juve su CR7 e fa sognare l'Atalanta Tre i nomi che solleticano la sua fantasia: Mbappè (ma il PSG punta a blindarlo...), Haaland e ... Un indizio anche di mercato? Chissà. Sicuramente il 'può darsi' di Zidane non farà altro che alimentare ...

Haaland, indizio sul futuro? Nel ritiro con la Norvegia si guarda… il canale tv del Barcellona ItaSportPress Haaland via dal Borussia Dortmund senza Champions. Lo ha già comunicato a Raiola Lo ha già comunicato a Raiola. vedi letture. Quale sarà il futuro di Erling Braut Haaland?. Come riportato da AS infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, d ...

Calciomercato, Haaland si allena… con Barça TV! – FOTO In ritiro con la sua Norvegia, Erling Haaland si allena in palestra con il canale tematico del Barcellona alla TV. Indizio di mercato? Erling Haaland fa sognare i tifosi del Barcellona. La stella del ...

