Guida Tv Mercoledì 24 marzo 2021

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 23 marzo 2021)Tv24Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv24Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Mia e il Leone Bianco 1a TvLa piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. ore 23:15 Porta a Porta Rai 2ore 18.00 Italia – Rep. Ceca Under 21ore 19:55 NCISore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Rocco ...