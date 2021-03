Gruppo Renault - In Spagna verranno prodotte cinque nuove Suv e crossover (Di martedì 23 marzo 2021) La Spagna è destinata a diventare il polo di riferimento per la produzione di Suv e crossover della Renault. La Casa francese, infatti, ha presentato un apposito piano di investimenti per le attività industriali iberiche, che prevede l'arrivo di cinque modelli a ruote alte e la realizzazione di nuovi motori e trasmissioni nei quattro stabilimenti tra Palencia, Valladolid e Siviglia. I dettagli. Il piano è stato definito "il più ambizioso nella storia della Casa automobilistica in Spagna: la sua importanza è stata dimostrata dalla presenza del Re Felipe VI, del premier Pedro Sánchez, del presidente del Gruppo Jean Dominique Senard e del pilota Fernando Alonso all'evento di presentazione all'interno del sito di Palencia, oggi sede produttiva della Mégane e della Kadjar e in futuro ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 marzo 2021) Laè destinata a diventare il polo di riferimento per la produzione di Suv edella. La Casa francese, infatti, ha presentato un apposito piano di investimenti per le attività industriali iberiche, che prevede l'arrivo dimodelli a ruote alte e la realizzazione di nuovi motori e trasmissioni nei quattro stabilimenti tra Palencia, Valladolid e Siviglia. I dettagli. Il piano è stato definito "il più ambizioso nella storia della Casa automobilistica in: la sua importanza è stata dimostrata dalla presenza del Re Felipe VI, del premier Pedro Sánchez, del presidente delJean Dominique Senard e del pilota Fernando Alonso all'evento di presentazione all'interno del sito di Palencia, oggi sede produttiva della Mégane e della Kadjar e in futuro ...

