Grey's Anatomy 18: quando uscirà la nuova stagione? Ecco le ultime novità sulle nuove puntate (Di martedì 23 marzo 2021) Grey's Anatomy ha dato il colpo di grazia con la 17esima stagione, che ha sconvolto i fan con la perdita di un componente importante della squadra del Grey Hospital. La serie, ideata da Shonda Rhimes, continua a macinare ascolti e ancora oggi è tra le più seguite di sempre. Per quanto riguarda la 18esima stagione non ne è stata ancora ufficializzata l'uscita dalla ABC, anche se sappiamo che ci sarà. quando uscirà la 18esima stagione di Grey's Anatomy? Ecco le ultime novità sulla serie tv. L'avvio della nuova produzione non dipende unicamente dalla sola emittente televisiva, ma da una serie di fattori che dovranno essere concordati unilateralmente da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021)'sha dato il colpo di grazia con la 17esima, che ha sconvolto i fan con la perdita di un componente importante della squadra delHospital. La serie, ideata da Shonda Rhimes, continua a macinare ascolti e ancora oggi è tra le più seguite di sempre. Per quanto riguarda la 18esimanon ne è stata ancora ufficializzata l'uscita dalla ABC, anche se sappiamo che ci sarà.la 18esimadi'slesulla serie tv. L'avvio dellaproduzione non dipende unicamente dalla sola emittente televisiva, ma da una serie di fattori che dovranno essere concordati unilateralmente da ...

Advertising

_BluChiara_ : @IoSonoMeredith È grey's anatomy cosa ti aspetti? In 17 stagioni forse 3 personaggi hanno avuto un lieto fine di sto nome - otenkv : Qui per dirvi che amo una sola donna ora torno a guardare grey’s anatomy - zazoomblog : Novità per le coppie di Grey’s Anatomy 17 tra ritorni di fiamma e nuovi triangoli amorosi - #Novità #coppie #Grey’s… - martxdarxk : vorrei iniziare grey's anatomy ma boh forse sono troppe stagioni - Inconsapevole2 : È arrivato prima il vaccino per il covid che una nuova puntata di Grey's anatomy -