Grazzanise, riapre il ponte “Unità d’Italia” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiriapre il ponte Unità d’Italia a Grazzanise. Nella giornata di mercoledì 24 marzo saranno rimossi i dossi che hanno bloccato il tranisto anche ai pedoni per più di un mese. Permane il divieto di trasnsito per i mezzi pesanti. “Sono lieto che la provincia di Caserta, nella persona del Presidente Giorgio Magliocca, abbia compreso le enormi difficoltà del popolo di Grazzanise e di Brezza e fatto propria l’istanza dell’Amministrazione comunale. Come già detto, una situazione che era diventata insostenibile e che ha costretto per settimane i mezzi di tante aziende a dover percorrere centinaia di chilometri in più alla settimana per spostarsi da Brezza e Grazzanise, con gravissimo aggravio per i costi di gestione, ai danni di un’economia già ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiil. Nella giornata di mercoledì 24 marzo saranno rimossi i dossi che hanno bloccato il tranisto anche ai pedoni per più di un mese. Permane il divieto di trasnsito per i mezzi pesanti. “Sono lieto che la provincia di Caserta, nella persona del Presidente Giorgio Magliocca, abbia compreso le enormi difficoltà del popolo die di Brezza e fatto propria l’istanza dell’Amministrazione comunale. Come già detto, una situazione che era diventata insostenibile e che ha costretto per settimane i mezzi di tante aziende a dover percorrere centinaia di chilometri in più alla settimana per spostarsi da Brezza e, con gravissimo aggravio per i costi di gestione, ai danni di un’economia già ...

Advertising

anteprima24 : ** #Grazzanise, riapre il ponte 'Unità d'Italia' ** - AppiaPolis : New post (GRAZZANISE, RIAPRE IL PONTE UNITÀ D’ITALIA) has been published on AppiaPolis - News in Tempo Reale -… - vnewsita : #Viabilità: riapre il #ponte Unità d’Italia a #Grazzanise - Capuaonline : Grazzanise: Riapre il Ponte Unità d’Italia di Grazzanise. Il sindaco Enrico Petrella: “La Provincia ha compreso le… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazzanise riapre Grazzanise: Riapre il Ponte Unità d'Italia di Grazzanise. Il sindaco Enrico Petrella: “La Provincia ha compreso le difficoltà e fatto propria la nostra istanza” Capuaonline.com Cittadini costretti a percorrere centinaia di chilometri. Riapre il ponte Unità d’Italia GRAZZANISE – Riapre il ponte Unità d’Italia a Grazzanise. Nella giornata di mercoledì 24 marzo saranno rimossi i dossi che hanno bloccato il transito anche ai pedoni per pi ...

La Provincia riapre il ponte sul Volturno Fine dell'isolamento della frazione Brezza GRAZZANISE - La Provincia riapre il ponte sul Volturno di Grazzanise. Ad annunciarlo, tramite un comunicato rilasciato sulla sua pagina web, è stato lo stesso sindaco Enrico ...

GRAZZANISE – Riapre il ponte Unità d’Italia a Grazzanise. Nella giornata di mercoledì 24 marzo saranno rimossi i dossi che hanno bloccato il transito anche ai pedoni per pi ...GRAZZANISE - La Provincia riapre il ponte sul Volturno di Grazzanise. Ad annunciarlo, tramite un comunicato rilasciato sulla sua pagina web, è stato lo stesso sindaco Enrico ...