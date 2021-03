Grana parigina per i diplomatici “lupi guerrieri” di Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) Lunedì, a suon di sanzioni e controsanzioni, si sono palesate le difficoltà di dialogo tra Unione europea e Cina. Le comunicazioni, come ha scritto su Formiche.net Giulia Sciorati, ricercatrice presso l’Asia Centre dell’Ispi, sono complicate dallo spostamento sul piano ideologico con l’abbandono quasi totale del pragmatismo e della realpolitik “con cui la Cina ha dimostrato in passato di avere spazio di manovra. L’ideologia, che è invece al cuore della legittimazione del governo comunista del Paese, non lascia spazio alcuno alla negoziazione. La reazione cinese lo dimostra”, ha notato l’esperta. Lo dimostrano, cioè, le sanzioni emesse daper colpire non soltanto alcuni politici ma anche diversi centri studi che si occupano di democrazia e di Cina. E lo dimostra lo scontro tra l’ambasciata cinese ae Antoine Bondaz, ricercatore della ...