Gran Bretagna, vicina la fine dell'emergenza: solo 17 decessi in un giorno. Boom di vaccinati (Di martedì 23 marzo 2021) La Gran Bretagna vede la luce in fondo al tunnel. Mentre il resto dell'Europa arranca nella campagna di immunizzazione, il Governo di Boris Johnson ha messo insieme una vera macchina da guerra in grado di assicurare più di 300mila vaccinati al giorno. Gli effetti sulla curva epidemica si avvertono: crollano i contagi e il numero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

