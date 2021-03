Gran Bretagna da record, piano vaccini esemplare: 873.784 somministrazioni in 24 ore (Di martedì 23 marzo 2021) piano vaccini Covid Gran Bretagna da record. Qualsiasi sia il tipo di errore, la cosa migliore da fare è riconoscerlo e cercare di porvi rimedio. È quanto ha fatto il primo ministro britannico Boris Johnson, che pagando il fio degli errori grossolani commessi durante la prima ondata, ha “chiesto scusa” agli Inglesi, mettendo in campo un piano vaccinale efficiente. Tra i migliori finora, un sistema ben strutturato. Come riporta “TgCom24”, nella sola giornata di sabato il Paese ha inoculato oltre 800mila dosi in 24 ore, che vuol dire un ritmo di 27 vaccini al secondo. Finora hanno ricevuto almeno una dose 28 milioni di persone, vale a dire il 54% della popolazione. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 13.846 nuovi casi e 386 morti, calano gli ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021)Covidda. Qualsiasi sia il tipo di errore, la cosa migliore da fare è riconoscerlo e cercare di porvi rimedio. È quanto ha fatto il primo ministro britannico Boris Johnson, che pagando il fio degli errori grossolani commessi durante la prima ondata, ha “chiesto scusa” agli Inglesi, mettendo in campo unvaccinale efficiente. Tra i migliori finora, un sistema ben strutturato. Come riporta “TgCom24”, nella sola giornata di sabato il Paese ha inoculato oltre 800mila dosi in 24 ore, che vuol dire un ritmo di 27al secondo. Finora hanno ricevuto almeno una dose 28 milioni di persone, vale a dire il 54% della popolazione. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 13.846 nuovi casi e 386 morti, calano gli ...

