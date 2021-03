Graduatorie ATA terza fascia | il punteggio non compare nella domanda | sarà assegnato dalla scuola capofila

(Di martedì 23 marzo 2021)ATAtriennio 2021/23: è iniziata la compilazione della, qualche intoppo ma sostanzialmente ieri è stata una giornata senza intoppi e numerosi aspiranti sono già riusciti sia a completare l'inserimento dei dati in ogni sezione, sia a procedere con l'inoltro. Un'avvertenza: da nessuna parte comparirà ilfinale, né nelle schermate online né nel PDF di riepilogo che il sistema depositerà in archivio e invieràmail. L'articolo .

La domanda deve essere presentata dalle ore 9 del 22 marzo 2021 alle ore 23:59 del 22 aprile 2021 accedendo all'istanza 'di istitutoIII fascia'. Per scaricare il bando completo? ......(MIUR) ha finalmente pubblicato l'attesissimo bando per l'iscrizione alledi circolo e di istituto di terza fascia del Personalenon docente. L'aggiornamento delledi ...Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato l’attesissimo bando per l’iscrizione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del Personale ATA non docente. L’ultima volta era uscit ...Pensioni scuola e ipotesi Quota 92: Anief a favore della misura ma chiede l'estensione anche per il personale scolastico.