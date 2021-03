GPDA | George Russell nuovo direttore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 marzo 2021)è ildella Grand Prix Drivers’ Association, l’associazione che rappresenta i diritti dei piloti in F1. L’inglese andrà a sostituire Romain Grosjean che, dopo l’addio alla massima serie, da questanno sarà impegnato in IndyCar. Il ruolo di consulente legale dellaè stato invece affidato a Anastasia Fowle.: “Ringrazio i colleghi per il sostegno” Cambiamenti ai vertici dell’Associazione dei Piloti di F1. Dopo il ritiro di Romain Grosjean, la scelta deldellaè caduta sul giovanissimo, in forza alla Williams. Il pilota britannico lavorerà a stretto contatto con i veterani Sebastian Vettel e ...