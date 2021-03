Governo pronto a mandare Protezione civile ed esercito per supplire alle carenze delle Regioni (Di martedì 23 marzo 2021) Le dosi attese sono arrivate. Un milione di vaccini Pfizer sono stati consegnati oggi in tutta Italia. Domani ne sono attesi altri 750mila ed entro fine mese altri 3 milioni. Adesso la campagna vaccinale non può più subire battute d’arresto, né rallentamenti che derivano dalla cattiva organizzazione di alcune Regioni in cui ci sono dosi di vaccino che restano inutilizzate. Per questo l’intenzione del Governo, affinché si possa omogeneizzare la campagna vaccinale, è redigere valutazioni settimanali sul raggiungimento dei target previsti per le Regioni in merito alla quantità di somministrazioni rispetto alle dosi ricevute. Se ci saranno territori che resteranno indietro con gli obiettivi, il Governo è pronto a far intervenire la struttura commissariale, quindi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Le dosi attese sono arrivate. Un milione di vaccini Pfizer sono stati consegnati oggi in tutta Italia. Domani ne sono attesi altri 750mila ed entro fine mese altri 3 milioni. Adesso la campagna vaccinale non può più subire battute d’arresto, né rntamenti che derivano dalla cattiva organizzazione di alcunein cui ci sono dosi di vaccino che restano inutilizzate. Per questo l’intenzione del, affinché si possa omogeneizzare la campagna vaccinale, è redigere valutazioni settimanali sul raggiungimento dei target previsti per lein merito alla quantità di somministrazioni rispettodosi ricevute. Se ci saranno territori che resteranno indietro con gli obiettivi, ila far intervenire la struttura commissariale, quindi ...

