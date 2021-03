Governo al lavoro sul nuovo decreto Covid: le ipotesi, dalla scuola alla proroga delle restrizioni. Orlando: “Valutazione in corso” (Di martedì 23 marzo 2021) Cominciano le discussioni all’interno della maggioranza in vista del nuovo decreto Covid che andrà a sostituire quello attuale, in vigore fino al 6 aprile. Fonti governative confermano che il provvedimento è atteso per la prossima settimana ed è stato avviato un primo lavoro istruttorio per capire quali misure mettere in campo. Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, una delle ipotesi è quella di prorogare le attuali misure anti-contagio fino all’11 aprile, ma con una possibile eccezione: riaprire anche in zona rossa le scuole dell’infanzia e le elementari per dare fiato a genitori e famiglie. Altre fonti consultate dall’Ansa negano che allo stato attuale si stia valutando una “mini-proroga”, ma in serata è il ministro del lavoro Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Cominciano le discussioni all’interno della maggioranza in vista delche andrà a sostituire quello attuale, in vigore fino al 6 aprile. Fonti governative confermano che il provvedimento è atteso per la prossima settimana ed è stato avviato un primoistruttorio per capire quali misure mettere in campo. Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, unaè quella dire le attuali misure anti-contagio fino all’11 aprile, ma con una possibile eccezione: riaprire anche in zona rossa le scuole dell’infanzia e le elementari per dare fiato a genitori e famiglie. Altre fonti consultate dall’Ansa negano che allo stato attuale si stia valutando una “mini-”, ma in serata è il ministro delAndrea ...

Advertising

mara_carfagna : Ringrazio il Presidente Draghi per aver inaugurato questi due giorni di confronto. Il nuovo governo è al lavoro, co… - LiaQuartapelle : Chi lavora da casa lavora. Non può occuparsi dei figli. Basta pretendere dai genitori e soprattutto dalle madri lav… - Palazzo_Chigi : Questo pomeriggio, al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente Mario Draghi terrà una conferenza stampa co… - SpinelliFs : RT @CislNazionale: Al #Sud serve una vera strategia del #Governo per rimettere in moto crescita, sviluppo, qualità e stabilità del #lavoro:… - donat_16 : RT @NFratoianni: Ora non ci sono più alibi per nessuno: #Amazon riconosca il ruolo dei sindacati, rispetti i diritti e garantisca condizion… -