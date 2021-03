Governare il futuro. Una lettera a Federica e alle altre ragazze vittime di revenge porn (Di martedì 23 marzo 2021) (a cura di G. Scorza) Federica è una ragazza di sedici anni. Nei giorni scorsi un amico la chiama e le dice che su Telegram gira una sua foto che non le farà piacere vedere e gliela manda. È uno screenshot di un suo video pubblicato su Instagram ma è ritoccato perché appaia un’immagine pornografica, esplicita, senza mezze misure. Federica si sente persa, ma poi si riprende, reagisce, perché la colpa non è sua e non è lei a essere sbagliata ma chi ha deciso di rovinarle la vita per chissà quale ragione. Lo racconta alla mamma, insieme vanno alla polizia. Poi Federica registra una video-lettera che affida a Instagram nella quale chiede aiuto a tutti perché, al contrario di quello che troppo spesso accade, la sua storia arrivi lontana e sia di aiuto a tutti per dire basta al revenge ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) (a cura di G. Scorza)è una ragazza di sedici anni. Nei giorni scorsi un amico la chiama e le dice che su Telegram gira una sua foto che non le farà piacere vedere e gliela manda. È uno screenshot di un suo video pubblicato su Instagram ma è ritoccato perché appaia un’immagineografica, esplicita, senza mezze misure.si sente persa, ma poi si riprende, reagisce, perché la colpa non è sua e non è lei a essere sbagliata ma chi ha deciso di rovinarle la vita per chissà quale ragione. Lo racconta alla mamma, insieme vanno alla polizia. Poiregistra una video-che affida a Instagram nella quale chiede aiuto a tutti perché, al contrario di quello che troppo spesso accade, la sua storia arrivi lontana e sia di aiuto a tutti per dire basta al...

