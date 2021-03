Gotti si sbilancia sul futuro di Maurizio Sarri | “lo vedo alla Roma”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 marzo 2021) L’ombra disu Fonseca. La stagione dellapuò essere considerata nel complesso positiva, in campionato è in lotta per la qualificazione in Champions League, mentre in Europa è rimasta l’unica squadra italiana in corsa e proverà a vincere l’Europa League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e merita la conferma, ma il finale di stagione sarà decisivo. Il tecnico dovrà chiudere il campionato almeno nelle prime quattro posizione, si tratta di un aspetto fondamentale dal punto di vista economico per programmare la prossima stagione. Le prossime settimane saranno fondamentali per decidere ildi Fonseca.sisuFoto di Luca Zennaro / AnsaL’allenatore dell’Udinese Lucaè stato ospite della ...