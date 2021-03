Gli Usa riconquistano l'Ue: Biden al Consiglio europeo giovedì (Di martedì 23 marzo 2021) Per ritrovare il precedente della partecipazione di un presidente degli Stati Uniti ai lavori di un Consiglio europeo bisogna andare indietro di 20 anni. Giugno 2001: l’Europa era in piena espansione a est, albori dell’euro che cominciò a circolare sei mesi dopo, globalizzazione in piena esplosione, l’11 settembre ancora non aveva sconvolto il mondo. In quell’inizio d’estate, l’allora capo della Casa Bianca George Bush prese parte al summit dei leader Ue per suggellare la collaborazione transatlantica sui cambiamenti climatici, Medio Oriente, l’Africa, allora flagellata dall’Aids. Ad aprile del 2009, in concomitanza di un Consiglio europeo, Barack Obama partecipò al summit Ue-Usa. Ad ogni modo, la storia non è piena di eventi del genere, al contrario. Ecco perché la partecipazione di Joe Biden al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Per ritrovare il precedente della partecipazione di un presidente degli Stati Uniti ai lavori di unbisogna andare indietro di 20 anni. Giugno 2001: l’Europa era in piena espansione a est, albori dell’euro che cominciò a circolare sei mesi dopo, globalizzazione in piena esplosione, l’11 settembre ancora non aveva sconvolto il mondo. In quell’inizio d’estate, l’allora capo della Casa Bianca George Bush prese parte al summit dei leader Ue per suggellare la collaborazione transatlantica sui cambiamenti climatici, Medio Oriente, l’Africa, allora flagellata dall’Aids. Ad aprile del 2009, in concomitanza di un, Barack Obama partecipò al summit Ue-Usa. Ad ogni modo, la storia non è piena di eventi del genere, al contrario. Ecco perché la partecipazione di Joeal ...

