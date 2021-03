Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata per un colpo al volto all’addetto del Milan, out in 7 (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati nel campionato di Serie A dopo la 28esima giornata, in 7 salteranno il prossimo turno. La sfida tra Inter e Sassuolo non si è disputata a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri, tonfo interno della Juventus che ha perso contro il Benevento. Vittoria in rimonta per il Milan che ha ottenuto tre punti preziosi contro la Fiorentina, è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. colpo esterno dell’Atalanta contro il Verona e della Lazio contro l’Udinese, in zona salvezza il Bologna supera il Crotone, blitz del Genoa contro il Parma e vittorie casalinghe di Spezia e Sampdoria contro Cagliari e Torino. Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stato pubblicato l’elenco deglinel campionato diA dopo la 28esima giornata, in 7 salteranno il prossimo turno. La sfida tra Inter e Sassuolo non si è disputata a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri, tonfo interno della Juventus che ha perso contro il Benevento. Vittoria in rimonta per ilche ha ottenuto tre punti preziosi contro la Fiorentina, è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto.esterno dell’Atalanta contro il Verona e della Lazio contro l’Udinese, in zona salvezza il Bologna supera il Crotone, blitz del Genoa contro il Parma e vittorie casalinghe di Spezia e Sampdoria contro Cagliari e Torino. GliinA, ledel...

Advertising

CalcioWeb : Gli squalificati in #SerieA, i provvedimenti del giudice sportivo - GoalItalia : Gli squalificati dopo la 28ª giornata di #SerieA ???? - TuttoFanta : ??Esito #GiudiceSportivo: sono 8 gli #squalificati per la 29^ giornata di #fantacalcio ?? - TuttoFanta : ????Tutti gli #infortunati & #squalificati per la 29^ giornata di #fantacalcio - TuttoFanta : ????Tutti gli #infortunati & #squalificati per la 29^ giornata di #fantacalcio -