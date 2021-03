Gli negano l'eutanasia e lui trascina l'ospedale in tribunale: è la prima volta in Italia (Di martedì 23 marzo 2021) Per lui non è più vita quella a cui è arrivato dopo anni da un gravissimo incidente stradale. Ha chiesto di poter accedere al trattamento di fine vita, ma glielo hanno negato senza neppure valutarlo. ... Leggi su today (Di martedì 23 marzo 2021) Per lui non è più vita quella a cui è arrivato dopo anni da un gravissimo incidente stradale. Ha chiesto di poter accedere al trattamento di fine vita, ma glielo hanno negato senza neppure valutarlo. ...

Advertising

PagliariniSte : Gli negano l’eutanasia e lui trascina l'ospedale in tribunale: è la prima volta in Italia. Vi racconto su @Today_it… - pasciutig : @EnricoLetta Ora che il mancato fatturato fa incassare più soldi, l'evasione è in aumento. Non solo molti negano di… - Filocre1 : Alcuni talk televisivi sono convinti che lo spettatore sia stupido e gli propinano ospiti faziosi che negano la rea… - TheQ_continuum : RT @gianlucac1: Che negano gli n-mila studi robusti che son stati fatti Si, ci puo essere eterogeneita'. Ma e' un concetto 'nuanced' sulla… - Ilcommentatore0 : @Raf94192661 @DariaCarta @Agenzia_Ansa Quindi, oltre che non considerare dati e parerei di esperti che negano effet… -