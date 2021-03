(Di martedì 23 marzo 2021) Se un operatoreo di una Rsa rifiuta ilè giusta la sospensione dello. Lo ha deciso ildi Belluno Anna Travia. Travia ha respinto le richieste di duee otto operatori sociodi due case diche avevano rifiutato di vaccinarsi a febbraio. Avrebbero ricevuto ilPfizer. Per questo la direzione li ha sospesi dal lavoro. Glie inon vogliono vaccinarsi?I dieci, come riporta oggi il Corriere del Veneto, dipendenti di due case didel Bellunese, all’indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate ddirezione ...

Advertising

GiovanniToti : Dopo gli insulti alla memoria di Jole Santelli, il presidente della commissione Antimafia #Morra si è scagliato con… - chetempochefa : Gli infermieri e i medici italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 ???? 'Ho candidato il corpo sanita… - serracchiani : Gli infermieri ed i medici italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace di quest’anno. Una grande notizia, ch… - CostantinoMadon : •Gli infermieri sono l'ospitalità dell'ospedale.• #carrielatet #work #hospital #nurse #sanità #medicina… - tavano_anna : RT @LaNotiziaTweet: Gli infermieri e i sanitari rifiutano il vaccino? Stipendio sospeso. E il giudice dà ragione alla casa di riposo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri

Quotidiano Sanità

... lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia, respingendo le richieste di duee otto ...operatori no vax avevano fatto ricorso in Tribunale sostenendo che la Costituzione dà libertà di ...Le strutture in questione avevano poi sottopostoe Oss no - vax alla visita del medico del lavoro, che li aveva ritenuti "inidonei" a svolgere la professione per "impossibilità di ...ROMA, 23 MARZO 2021 - E' stato pubblicato oggi il Position Paper “Il Sistema Extra-Ospedaliero di Emergenza Sanitaria”, un documento messo a punto dalla ...Due infermieri e otto operatori socio-sanitari della provincia di Belluno erano stati giudicati non idonei al lavoro dopo aver detto no all’iniezione anti-covid. Avevano chiesto il giudice di essere r ...