Gli incidenti stradali calano a causa del lockdown (Di martedì 23 marzo 2021) Il 2020 è stato l’anno caratterizzato dal lockdown che ci ha tenuti serrati in casa, causando un calo degli incidenti stradali. Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Il 2020 è stato l’anno caratterizzato dalche ci ha tenuti serrati in casa,ndo un calo degli

Advertising

ricpuglisi : Pubblicità Progresso: far capire agli italiani i RISCHI comparati di attività che tipicamente compiono, confronta… - RSInews : Strade più sicure nei Grigioni - Gli incidenti nel 2020 sono stati l'11% in meno dell'anno precedente e i feriti ha… - GiuseppeLaforza : @Lorenzi04539669 E quindi?!? Anche gli incidenti stradali producono migliaia di morti l'anno..e quindi? Qui si parl… - inverso_l : @iomaredinverno Nelle autostrade croate dell'interno, dove è molto selvaggio, ce ne sono molti di ponti per gli ani… - juanne78 : RT @simonealiprandi: @juanne78 @tempoweb Niente. Un anno che ci portiamo dietro 'sta cosa e non avete ancora capito la questione. Il proble… -