Gli assegni pensionistici di marzo potrebbero essere più bassi del solito | ma la colpa non è del governo Draghi

Il 23 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post Facebook che recita: «28 Euro in meno a pensione!! Una delle prime mosse di Draghi !! Chi è arrivato alla pensione a dato il sangue)) tutti zitti??». Si tratta di una notizia fuorviante. Nel suo primo mese di governo, l'esecutivo guidato da Mario Draghi non ha approvato provvedimenti che comportano tagli agli assegni pensionistici, come si può verificare attraverso il portale della presidenza del Consiglio dei ministri. I «28 euro in meno» riscontrati dall'autore del post potrebbero essere invece dovuti al ricalcolo dell'Irpef 2020.

Ultime Notizie dalla rete : Gli assegni Da Regione Lombardia 11 milioni di euro per i 'care giver' di familiari disabili "Ammonta a 10,8 milioni euro la somma con la quale Regione Lombardia finanzia gli assegni da riconoscere alle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima . Finalmente è stata data la possibilità alle regioni di ripartire il Fondo Nazionale Caregiver ...

Lombardia: da Regione 10,8 mln per chi assiste familiari non autosufficienti Ammonta a 10,8 milioni euro la somma con la quale Regione Lombardia finanzia gli assegni da riconoscere alle persone che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima. "Finalmente è stata data la possibilità alle regioni di ripartire il Fondo Nazionale Caregiver ...

