Giulia Salemi, i fan attaccano la mamma di Pierpaolo: "Mancanza di rispetto" (Di martedì 23 marzo 2021) Da quando Pierpaolo Pretelli si è innamorato di Giulia Salemi, la madre e il fratello dell'ex velino hanno fatto qualche scivolone. Giulio ha detto più volte che lui e sua mamma "preferivano" Elisabetta Gregoraci e la signora Margherita ha consigliato al figlio di fare il suo cammino: "Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima". Adesso pare che la famiglia Pretelli abbia capito che l'ex gieffino è davvero innamorato di Giuliona e che quindi abbiano accettato questa bella coppia. In questi giorni però qualcosa non è piaciuto ai fan dei Prelemi, che hanno fatto scoppiare una polemica per un post di Margherita. La signora ha ...

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - Alessia53692235 : E ANCHE OGGI GIULIA SALEMI INSEGNAMI AD ESSERE COSÌ DANNATAMENTE BELLA?? Pierpaolo Pretelli sei un uomo molto fort… - yeswecaaaaaaan : RT @AllRiseMyeolchy: Anche oggi Giulia Salemi ci dice: ?C E S S E? #prelemi - spillthetea90 : RT @AllRiseMyeolchy: Anche oggi Giulia Salemi ci dice: ?C E S S E? #prelemi - Giorgiad21 : Io vorrei chiedere a Giulia Salemi con che coraggio abbia detto 'ahia' dopo questa cosa qua... #prelemi -