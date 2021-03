Giro di Sicilia: si correrà in autunno (Di martedì 23 marzo 2021) Il ciclismo è uno degli sport che più appassiona gli italiani: il Giro d’Italia, la Milano -Sanremo, la Tirreno – Adriatico. Ora per i fan accaniti della bicicletta torna anche il Giro di Sicilia. Il percorso che si snoda tutt’intorno all’isola, tornerà a dare spettacolo il prossimo autunno, si sta lavorando alla sistemazione del calendario. Novo Nordisk, il team con diabete alla Milano-Sanremo Giro di Sicilia, quali le date precise? L’UCI ovvero l’Unione Ciclistica Internazionale, ha confermato che riprogrammerà tutte le gare ciclistiche fino alla fine della stagione. Così è successo anche per il Giro di Sicilia inizialmente previsto per i primi giorni di aprile. Le date ufficiali invece, fa sapere l’UCI, sono fissate per il periodo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Il ciclismo è uno degli sport che più appassiona gli italiani: ild’Italia, la Milano -Sanremo, la Tirreno – Adriatico. Ora per i fan accaniti della bicicletta torna anche ildi. Il percorso che si snoda tutt’intorno all’isola, tornerà a dare spettacolo il prossimo, si sta lavorando alla sistemazione del calendario. Novo Nordisk, il team con diabete alla Milano-Sanremodi, quali le date precise? L’UCI ovvero l’Unione Ciclistica Internazionale, ha confermato che riprogrammerà tutte le gare ciclistiche fino alla fine della stagione. Così è successo anche per ildiinizialmente previsto per i primi giorni di aprile. Le date ufficiali invece, fa sapere l’UCI, sono fissate per il periodo ...

Ciclismo: il Giro di Sicilia tornerà in autunno

Giro ciclistico di Sicilia posticipato al 28 settembre

"L'Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e Il Giro di Sicilia, originariamente previsto ad aprile, è ...

