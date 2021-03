«Ginny e Georgia» | la versione «thriller» di Una mamma per amica è un successo su Netflix

(Di martedì 23 marzo 2021) Se dando uno sguardo alle recensioni delle ultime settimane avete letto da qualche parte che Ginny e Georgia sono le nuove Lorelai e Rory probabilmente avete fatto felice Sarah Lampert, la creatrice della serie di Netflix che, da tre settimane a questa parte, troneggia indisturbata al primo posto dei titoli più visti sulla piattaforma. L’avete fatta felice perché, nonostante sembri molto simile nella premessa iniziale e nella cornice idilliaca, Ginny e Georgia punta proprio a scardinare gli elementi portanti di Una mamma per amica per renderli più dark, avvelenati da ombre che faranno pian piano capolino nei dieci episodi della serie in maniera inaspettata.

juliaceron_ : @ree_moreno assiste ginny e georgia - nsrrdpcbr : terminei ginny e georgia - louisegoncaIves : @JulianeAbreu17 Assiste ginny e georgia - margotneveau : sono alla quinta puntata di ginny&georgia - TOMMOBEING : @chanel_squad gilmore girls e terminei ginny e georgia -

Ultime Notizie dalla rete : Ginny Georgia

Fortementein.com

Guardando, una delle uscite più recenti di Netflix , potreste essere rimasti affascinati dalla ridente Wellsbury , la caratteristica e pittoresca cittadina dove si svolgono le vicende della ...Se siete tra i numerosi spettatori che nelle ultime settimane si sono appassionati a, il dramedy ideato da Sarah Lampert disponibile in streaming su Netflix , potreste esservi chiesti dove abbiate già visto l'attrice Brianne Howey che nella serie interpreta l'...Il dramedy creato da Sarah Lampert è ambientato in una cittadina del Massachusetts ma dove si sono svolte le riprese? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle location.Scopri la top 10 di oggi delle serie tv e dei film più visti su Netflix. In questa pagina , invece, puoi scoprire i nuovi film e le nuove serie tv in ...