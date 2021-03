Ginnastica artistica, Europei 2021: i convocati provvisori dell’Italia. Lodadio ed Edalli assenti, c’è Bartolini (Di martedì 23 marzo 2021) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile, ha consegnato la lista delle convocate per gli Europei 2021 che si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 ottobre. Si tratta di un elenco ufficiale con il quale si adempie al regolamento della ex UEG ma, come sempre, si potranno effettuare delle sostituzioni fino a ridosso della competizione. Sei azzurri scenderanno in pedana durante questa rassegna continentale, che mette in palio anche due pass per le Olimpiadi di Tokyo (verranno assegnate attraverso le qualifiche del concorso generale). Si tratta di una kermesse individuale, dunque non è prevista la gara a squadre. Il programma annovera le qualificazioni, che aprono poi le porte alla Finale all-around e alle Finali di Specialità (8 posti per attrezzo, in vigore la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dimaschile, ha consegnato la lista delle convocate per gliche si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 ottobre. Si tratta di un elenco ufficiale con il quale si adempie al regolamento della ex UEG ma, come sempre, si potranno effettuare delle sostituzioni fino a ridosso della competizione. Sei azzurri scenderanno in pedana durante questa rassegna continentale, che mette in palio anche due pass per le Olimpiadi di Tokyo (verranno assegnate attraverso le qualifiche del concorso generale). Si tratta di una kermesse individuale, dunque non è prevista la gara a squadre. Il programma annovera le qualificazioni, che aprono poi le porte alla Finale all-around e alle Finali di Specialità (8 posti per attrezzo, in vigore la ...

Advertising

Sport_Legnano : Weekend di gare per la Polisportiva SportPiù - Il team di Castellanza impegnato con le sezioni di ginnastica ritmic… - rivieraoggi : Ginnastica artistica femminile, Wsa a Siena per la seconda tappa di Serie A1 - cpaulesu : @darioricci1292 E' come per la ginnastica artistica.... - casino90210 : @_mvltifndm_ Vero si fa anche nella ginnastica artistica e poi il can can modificato come ora ,lo abbiamo fatto io… - casino90210 : RT @_mvltifndm_: Alzare la gamba oltre i 180 gradi non è un passo di classico , non per dire ma si fa anche nella ginnastica artistica #Ami… -