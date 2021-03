Gilles Rocca | dedica alla fidanzata Miriam Galanti all’Isola dei Famosi | lei reagisce così

(Di martedì 23 marzo 2021)si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per la: leisui social. Direttamente ddei2021,si è lasciato andare ad una splendida dichiarazione d’amore per lacon cui vive una storia da ben dodici anni. Il concorrente del reality show, durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

jessica_zorzina : RT @so_depressa: Articolo uscito? - distrettododici : comunque gilles rocca - Sofia26351363 : RT @tommaso_zorzi: Ma buonanotte specialmente a te caro Gilles Rocca. #isola - checcanelly : RT @tommaso_zorzi: Ma buonanotte specialmente a te caro Gilles Rocca. #isola - yayas94 : RT @tommaso_zorzi: Ma buonanotte specialmente a te caro Gilles Rocca. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

La sfida al maschile invece si è giocata tra Akash Kumar e, entrambi gareggiano per una maschera. Ed è nel mentre, nell'attesa che i naufraghi si posizionano, che Roberto Ciufoli chiede ...Ma ha espresso apprezzamento anche sual momento della prova di forza. 'Wow che caldo', ha detto subito seguita da Tommaso Zorzi: 'Ringraziamo la regia'. Ma tornando al suo debutto in ...12 L'Isola dei Famosi - Il duello tra Gilles Rocca e Akash Kumar play 3858 • di Mediaset 1:22 L'Isola dei Famosi - L'ultimo appello di Akash e Angela play 1 • di Mediaset 10 foto Le foto di ...L'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi dopo la terza puntata ringrazia i fan: "Non è scontato" Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata ...