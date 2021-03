Ghost | le curiosità e i retroscena sui protagonisti del film

(Di martedì 23 marzo 2021) È uno deipiù iconici degli anni Novanta, che ha fatto sognare e commuovere intere generazioni.è una delle pellicole più romantiche della storia del cinema, che ha portato sul grande schermo una storia d’amore che attraversa il tempo e lo spazio, che va oltre la morte. La love story tra Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze), divenuto fantasma dopo essere stato ucciso durante una tentata rapina, ha fatto piangere milioni e milioni di spettatori. Ilebbe grande successo anche grazie alla straordinaria interpretazione di Whoopi Goldberg, che infatti vinse l’Oscar e il Golden Globe come attrice non protagonista. Ilvinse l’Oscar anche per la migliore sceneggiatura originale. Del resto fu un vero e proprio successo al botteghino: incassò circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di ...

POPCORNTVit : 'Ghost. Fantasma', qualche curiosità sul film con Patrick Swayze e Demi Moore -

Ultime Notizie dalla rete : Ghost curiosità

CINEblog.it

e recensione della pellicola: il film che ha vinto 2 Premi Oscar È un'immortale storia d'amore quella di. Un film che non si dimentica. Una favola moderna che racconta di un ...Martedì 23 marzo su Canale 5 alle 21:46 andrà in onda- Fantasma. Sebbene il ruolo di Oda Mae sia valso a Whoopi Goldberg l'oscar come miglior attrice non protagonista, lei non fu la prima scelta del regista Jerry Zucker. Fu Patrick Swayze a ...