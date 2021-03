Ghost – Fantasma: il cast (attori) completo del film (Di martedì 23 marzo 2021) Ghost – Fantasma: il cast (attori) del film Qual è il cast (attori) di Ghost – Fantasma, film in onda oggi – martedì 23 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Patrick Swayze: Sam Wheat Demi Moore: Molly Jensen Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown Tony Goldwyn: Carl Bruner Rick Aviles: Willy Lopez Bruce Jarchow: Lyle Ferguson Stephen Root: sergente della polizia Vincent Schiavelli: Fantasma della metropolitana Phil Leeds: Fantasma anziano Vivian Bonnell: Ortisha Angelina Estrada: Rosa Santiago Armelia McQueen: 1ª sorella di Oda Mae Augie Blunt: Orlando Martina Deignan: Rose Gail Boggs: 2ª sorella di Oda Mae Charlotte ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021): il) delQual è il) diin onda oggi – martedì 23 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Patrick Swayze: Sam Wheat Demi Moore: Molly Jensen Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown Tony Goldwyn: Carl Bruner Rick Aviles: Willy Lopez Bruce Jarchow: Lyle Ferguson Stephen Root: sergente della polizia Vincent Schiavelli:della metropolitana Phil Leeds:anziano Vivian Bonnell: Ortisha Angelina Estrada: Rosa Santiago Armelia McQueen: 1ª sorella di Oda Mae Augie Blunt: Orlando Martina Deignan: Rose Gail Boggs: 2ª sorella di Oda Mae Charlotte ...

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: '#Ghost - Il Fantasma' è il cult che #Canale5 propone nella prima serata di questa sera! - TvCircle1 : '#Ghost - Il Fantasma' è il cult che #Canale5 propone nella prima serata di questa sera! - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: STORIE | #PatrickSwayze? Non doveva esserci. #WhoopiGoldberg? Nemmeno. Ma cosa rimane oggi a trent'anni dall'uscita di #Gh… - TheHotCorn_ : STORIE | #PatrickSwayze? Non doveva esserci. #WhoopiGoldberg? Nemmeno. Ma cosa rimane oggi a trent'anni dall'uscita… - fabrayxmonteith : stasera fa ghost-fantasma so watch me piangere per la millesima volta -