Gestione di rifiuti non autorizzata | blitz della Polizia in un noto concessionario nel napoletano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gestione rifiuti

Reggionline

"Durante il consiglio comunale per il prossimo venerdì approveremo anche i regolamenti per ladell'imposta municipale propria e per l'applicazione della tassa sui. Si tratta di ......a sostituire i contenitori a campana con i cassonetti che permettono l'inserimento dei... A giorni, inoltre, sarà affidato l'appalto di servizio per ladella videosorveglianza ad una ...Rifiuti abbandonati nella rivendita di auto tra cui pezzi meccanici di carrozzeria e pneumatici, carcasse di veicoli: scatta il sequestro ...Il tasso di circolarità dell’economia italiana è tornato a crescere, anche se abbraccia una parte ancora largamente minoritaria rispetto all’utilizzo di ...