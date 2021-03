Germania, la Merkel vuole chiudere anche i supermercati: l’indiscrezione (Di martedì 23 marzo 2021) arriva dai media tedeschi. Una misura estrema della durata di 5 giorni nel periodo pasquale La nuova ondata di coronavirus in tutta Europa sta costringendo i vai Paesi ad adottare delle misure straordinarie in questo periodo pasquale. La Germania, ad esempio, sta pensando di estendere il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021) arriva dai media tedeschi. Una misura estrema della durata di 5 giorni nel periodo pasquale La nuova ondata di coronavirus in tutta Europa sta costringendo i vai Paesi ad adottare delle misure straordinarie in questo periodo pasquale. La, ad esempio, sta pensando di estendere il L'articolo proviene da Inews.it.

