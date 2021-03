Germania ancora in balìa del Covid | lockdown prorogato fino al 18 aprile

Advertising

SBrannetti : RT @ChiodiDonatella: #CENTOMILA MORTI #COVID19 COLPA DI #CONTE E #SPERANZA: LO DICE PURE #DERSPIEGEL Altro che 'modello #Italia' millantat… - EmilianoSilv74 : RT @ChiodiDonatella: #CENTOMILA MORTI #COVID19 COLPA DI #CONTE E #SPERANZA: LO DICE PURE #DERSPIEGEL Altro che 'modello #Italia' millantat… - Pedro69280970 : RT @LaVeritaWeb: Impressionante la curva dei decessi dall'inizio delle somministrazioni: in Francia, Germania, Uk e Usa, dove si è scelto d… - Journal_dis_bis : RT @ChiodiDonatella: #CENTOMILA MORTI #COVID19 COLPA DI #CONTE E #SPERANZA: LO DICE PURE #DERSPIEGEL Altro che 'modello #Italia' millantat… - patrick_c : RT @RiccardoPennisi: D'accordo che i piani vaccinali siano centralizzati e tolti alle regioni, MA, ripetiamolo, ripetiamolo ancora, se vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ancora

... con il 18,2% è scesa al secondo posto, dietro alla Spagna (18,4%) anche sedavanti a(17,4%), Francia (17,2%) e Polonia (12,2%). C'è stato un forte rallentamento nell'installazione ...Virusmolto aggressivo in, dove sono necessarie nuove misure di restrizione dopo settimane di chiusure. Prolungato il lockdown fino al 18 aprile e chiesto ai cittadini di restare a casa: lo ...Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto sull’economia circolare in Italia curato dal Circular Economy Network (Cen), la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile assieme a un gr ...Ecco le nuove regole per il lockdown in Germania: tutto chiuso a Pasqua, quarantena per chi rientra, più test nelle scuole ...