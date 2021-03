Georgia-Spagna | ok del governo georgiano per 15 mila spettatori sugli spalti

Advertising

Fraboys69 : Georgia-Spagna con 15k spettatori sugli spalti... - Paroladeltifoso : Qualificazioni Mondiale, Georgia-Spagna: stadip aperto a 15mila persone - STnews365 : Il calcio riapre: Georgia-Spagna a porte aperte Il governo concede il via libera per la presenza di 15.000 spettato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE 2022 - Georgia-Spagna a Tbilisi, stadio aperto a 15 mila spettatori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE 2022 - Georgia-Spagna a Tbilisi, stadio aperto a 15 mila spettatori -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia Spagna

La Federazione georgiana ha infatti comunicato di aver ricevuto il via libera dal governo di Tbilisi in merito alla possibilità di far disputare la partita di domenica 28 marzo contro la, ..., sfida valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, vedrà la presenza dei tifosi sugli spalti. La Nazionale di casa ha infatti ricevuto l'ok dal Governo e domenica 28 marzo ...Il governo concede il via libera per la presenza di 15.000 spettatori sugli spalti del 'Boris Paichadze' per la partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 in programma domenica 28 marzo.Le Furie Rosse hanno vinto 7 scontri diretti, k.o. soltanto nel 2003 alle qualificazioni per l'Europeo. Nell’ultima gara ufficiale, in Nations League, 6-0 degli uomini di Luis Enrique contro la German ...