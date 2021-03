Genova, investito sulle strisce, muore dopo il ricovero: sesta vittima in tre mesi (Di martedì 23 marzo 2021) Nicodemo Longo, 87 anni, era stato travolto a Bolzaneto. Ieri un altro incidente a Voltri: grave pensionato di 74 anni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 marzo 2021) Nicodemo Longo, 87 anni, era stato travolto a Bolzaneto. Ieri un altro incidente a Voltri: grave pensionato di 74 anni

Genova, morto l'uomo investito sulle strisce venerdì mattina

Genova, morto l'uomo investito sulle strisce venerdì mattina E' morto nella serata di ieri l'anziano di 87 anni che era stato investito venerdì scorso di prima mattina a Genova mentre stava attraversando la strada. L'auto si era fermata per farlo attraversare ma è stata tamponata da quella dietro che non ha frenato in tempo ...

Genova, investito sulle strisce a Bolzaneto muore dopo tre giorni Telenord Genova, investito sulle strisce a Bolzaneto muore dopo tre giorni L''87enne è stato travolto mentre attraversava la strada. è la sesta vittima di incidenti stradali a Genova da inizio anno ...

Genova, è morto l’87enne investito venerdì sulle strisce a Bolzaneto Nicodemo Longo era sato investito venerdì scorso. La vettura che si era fermata al suo passaggio era stata spinta in avanti da un altro mezzo, che l'aveva tamponata. E la prima aveva colpito l'anziano ...

