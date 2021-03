Genova, disturbavano lezioni in Dad: denunciati tre giovani (Di martedì 23 marzo 2021) commenta La polizia postale di Genova ha denunciato tre ragazzi di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina. I tre da mesi interrompevano le lezioni di diverse scuole in Italia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) commenta La polizia postale diha denunciato tre ragazzi di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina. I tre da mesi interrompevano ledi diverse scuole in Italia ...

