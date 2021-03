Gela, confisca da 4 milioni per un commercialista (Di martedì 23 marzo 2021) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta della Procura della Repubblica di Gela (CL) nei confronti di CASCINO Salvatore, 49enne dottore commercialista e consulente fiscale gelese. Lo stesso risulta gravato da precedenti penali per gravi illeciti fiscali commessi Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 23 marzo 2021) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto diemesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta della Procura della Repubblica di(CL) nei confronti di CASCINO Salvatore, 49enne dottoree consulente fiscale gelese. Lo stesso risulta gravato da precedenti penali per gravi illeciti fiscali commessi

