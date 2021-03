Gabbia: “Siamo pronti per gli Europei, siamo un ottimo gruppo, possiamo toglierci soddisfazioni” (Di martedì 23 marzo 2021) Matteo Gabbia, difensore del Milan, sarà tra i protagonisti dell’Europeo Under 21 che partirà domani. Il giocatore ha parlato in vista dell’esordio domani alle 18.00 con la Repubblica Ceca. Queste le sue parole: “L’infortunio mi ha frenato in un periodo in cui stavo giocando con continuità. Ora però sto tornando, ho fatto una partita intera contro il Napoli e sto recuperando minuti nelle gambe. Sono pronto per dare il mio contributo”. Sulla Repubblica Ceca: “Stiamo portando avanti un percorso con il mister. Nicolato ha idee chiare e forti e siamo pronti a dare il massimo. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Scamacca? Parliamo di un attaccante fortissimo che sta crescendo tanto. siamo contenti di averlo nel nostro gruppo, ci darà una grande mano in queste tre partite. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Matteo, difensore del Milan, sarà tra i protagonisti dell’Europeo Under 21 che partirà domani. Il giocatore ha parlato in vista dell’esordio domani alle 18.00 con la Repubblica Ceca. Queste le sue parole: “L’infortunio mi ha frenato in un periodo in cui stavo giocando con continuità. Ora però sto tornando, ho fatto una partita intera contro il Napoli e sto recuperando minuti nelle gambe. Sono pronto per dare il mio contributo”. Sulla Repubblica Ceca: “Stiamo portando avanti un percorso con il mister. Nicolato ha idee chiare e forti ea dare il massimo. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Scamacca? Parliamo di un attaccante fortissimo che sta crescendo tanto.contenti di averlo nel nostro, ci darà una grande mano in queste tre partite. ...

Advertising

RoncaglioMr : Bundi, mi sembra di essere come nei campi di concentramento, con la paura di essere ucciso si facevano mutilare. Og… - thisissimo : Dopo tre appuntamenti saltati, ci siamo! Ultimo step con le impronte dentali e poi mi mettono la gabbia ai denti ?? - Sakurauchi_Hime : RT @LoreNOeuro: Siamo ratti in gabbia e questi sono test di elettroshock. Se l'effetto è renderci più docili e obbedienti, continueranno co… - LoreNOeuro : Siamo ratti in gabbia e questi sono test di elettroshock. Se l'effetto è renderci più docili e obbedienti, continue… - PoppyBatch : @bonstle Ombrino lo abbiamo preso già grande al gattile di Pisa . Era isoato dagli altri gatti perché si credeva um… -