Furto alle Buonarroti, recuperati 2 dei 12 pc rubati: denunciati due 18enni (Di martedì 23 marzo 2021) Furto alla scuola media: rubati nella notte 12 pc portatili nuovi 11 marzo 2021 I carabinieri della Stazione di Brecce Bianche hanno denunciato per ricettazione due 18enni anconetani trovati in ... Leggi su anconatoday (Di martedì 23 marzo 2021)alla scuola media:nella notte 12 pc portatili nuovi 11 marzo 2021 I carabinieri della Stazione di Brecce Bianche hanno denunciato per ricettazione dueanconetani trovati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Furto alle Furto alle Buonarroti, recuperati 2 dei 12 pc rubati: denunciati due 18enni Non è ancora certo, per ò, se i due giovani denunciati siano anche gli esecutori del furto nella ... I carabinieri sono fiduciosi che, da qui alle prossime ore, riusciranno a recuperare tutti i pc che ...

Salerno, summit in Prefettura: "Più controlli e telecamere" ... nonché ai danni di un istituto scolastico che ha subìto il furto di alcune apparecchiature ... ed alle misure restrittive disposte da provvedimenti di carattere nazionale e regionale che stanno ...

Furto alle Buonarroti, recuperati 2 dei 12 pc rubati: denunciati due 18enni AnconaToday Furto, alle Sezioni unite la minorata difesa nell’ora notturna Saranno le Sezioni unite a stabilire se commettere un furto in ora notturna basti di per sé a far scattare l’aggravante della minorata difesa, o se, escludendo qualunque automatismo, la diminuita capa ...

Ordine e sicurezza a Salerno, incontro questa mattina in Prefettura Salerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica conv ...

