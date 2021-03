Francia-Ucraina (qualificazioni mondiali, mercoledì 24 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Deschamps pensa a Ndombelè in mediana, Shevchenko conta gli assenti (Di martedì 23 marzo 2021) Partono le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 e nel gruppo D i campioni del mondo uscenti della Francia di Deschamps fanno il loro esordio in casa contro l’Ucraina. Nessun problema per i bleus di Deschamps in Nations League, girone dominato e finali in cassaforte. È un periodo particolarmente florido per il calcio francese, che può contare su una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 23 marzo 2021) Partono leaidi Qatar 2022 e nel gruppo D i campioni del mondo uscenti delladifanno il loro esordio in casa contro l’. Nessun problema per i bleus diin Nations League, girone dominato e finali in cassaforte. È un periodo particolarmente florido per il calcio francese, che puòre su una InfoBetting: Scommesse Sportive e

