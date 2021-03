Fragili, in Campania prenotazioni al rallentatore: settemila richieste su 55mila pazienti (Di martedì 23 marzo 2021) Vaccinazioni ai pazienti Fragili: in Campania, a fronte di una platea che ammonta a circa 250mila persone, sono arrivate poco più di 33mila prenotazioni sulla piattaforma Sinfonia. Di queste... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 marzo 2021) Vaccinazioni ai: in, a fronte di una platea che ammonta a circa 250mila persone, sono arrivate poco più di 33milasulla piattaforma Sinfonia. Di queste...

Advertising

ciolonap : Fragili, in Campania prenotazioni al rallentatore: settemila richieste su 55mila pazienti - amerigame : @maxbasello @Dige85 @Ruffino_Lorenzo In FVG le vaccinazioni a domicilio (Moderna giusto) come procedono? Qui in Cam… - mariodice76 : @VincenzoDeLuca Presidente, a parte dare i numeri dell'epidemia , si può sapere i miei genitori ultra settantenni e… - 089Silvy : RT @Fata_Turch: @Tboeri In Campania hanno iniziato. Chiedendo ai #medicidibase di compilare la piattaforma. Loro sanno perfettamente chi so… - amerigame : @vitalbaa @piersileri In campania i soggetti fragili under 30 non possono fare il vaccino. Perché se hai un tumore… -