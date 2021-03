Formula 1 | Giovinazzi | “Sono fiducioso | possiamo disputare una buona stagione”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di1 prenderà il via questo weekend e, tra i venti piloti protagonisti della nuova, ci sarà anche Antonio, pronto a rappresentare i colori italiani per il terzo anno consecutivo. Il pilota dell’Alfa Romeo dovrà continuare il proprio percorso di crescita, provando a piazzarsi costantemente davanti al più blasonato compagno di squadra Kimi Raikkonen., alla vigilia del primo Gran Premio dellain Bahrain, ha parlato degli obiettivi stagionali personale e della scuderia: “davvero entusiasta di iniziare una nuova. Il mio terzo anno completo in questo sport, mi sento pronto, sia nel corpo che nella mente. Non vedo l’ora di provare ancora una volta le sensazioni del weekend di gara. Non faccio ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, le parole del pilota dell'#AlfaRomeo Antonio #Giovinazzi a pochi giorni dall'esordio stagionale #F1 - FormulaPassion : #F1 | L'italiano è pronto ad iniziare la sua terza stagione - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #AlfaRomeo: “Più veloci e preparati del 2020” - FormulaPassion : #F1 | #AlfaRomeo: “Più veloci e preparati del 2020” -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Giovinazzi

FormulaPassion.it

... mentre alcuni scampoli di episodio sono stati dedicati ad Antonio, collegato alla ... Drive To Survive è un prodotto che aiuta la1 a diventare maggiormente globale . E nel 2020, con ...Il ritorno di un pilota giapponese, Tsunoda, che è il primo millennial della1.deve dimostrare ancora una volta di meritare il posto. Raikkonen che diventa uomo social per non ...Il 2021 può e deve essere il definitivo anno della maturità in Formula 1 per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano di casa Alfa Romeo si appresta ad affrontare la sua terza stagione intera nella cate ...L’esordio in F1 (1993) Il debutto della Sauber in Formula 1 risale al Gran Premio del Sudafrica ... F1 – Piloti Alfa Romeo 2021: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi Per la stagione 2021 del Campionato ...