Follia a Palermo: bambino di 8 anni semina il panico in sella ad una moto (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Un bambino di soli 8 anni è stato filmato mentre era alla guida di una moto. L’uomo che era con lui è stato immediatamente individuato. bambino in moto (YouTube)Quante volte da bambini abbiamo giocato sedendoci al posto di guida, facendo finta di essere dei piloti. O magari ci siamo messi in sella ad una moto tenuti da un zio per fare una foto ricordo. Più o meno è capitato a tutti, ma in quei casi le moto e le macchine erano spente, al sicuro in un palazzo. A Palermo, invece, non è andata propriamente così. Un bambino di 8 anni, infatti, ha guidato una moto di grossa cilindrata, una Honda, insieme ad un amico di famiglia. Il tutto è stato postato sotto forma di ... Leggi su chenews (Di martedì 23 marzo 2021) Undi soli 8è stato filmato mentre era alla guida di una. L’uomo che era con lui è stato immediatamente individuato.in(YouTube)Quante volte da bambini abbiamo giocato sedendoci al posto di guida, facendo finta di essere dei piloti. O magari ci siamo messi inad unatenuti da un zio per fare una foto ricordo. Più o meno è capitato a tutti, ma in quei casi lee le macchine erano spente, al sicuro in un palazzo. A, invece, non è andata propriamente così. Undi 8, infatti, ha guidato unadi grossa cilindrata, una Honda, insieme ad un amico di famiglia. Il tutto è stato postato sotto forma di ...

Advertising

DirettaSicilia : Follia a Palermo per TikTok, a 8 anni guida moto senza casco: multato il padre, - PierantoniFabio : RT @Gianmar26145917: Quello che sta succedendo a #Palermo è l'ennesima follia di magistrati politicizzati e fuori controllo, causata da un… - renatocesare51 : RT @Gianmar26145917: Quello che sta succedendo a #Palermo è l'ennesima follia di magistrati politicizzati e fuori controllo, causata da un… - assaloni : RT @Gianmar26145917: Chiesto rinvio a giudizio di #Salvini per #OpenArms dai PM di #Palermo: il #pos sarebbe atto amministrativo non politi… - rrico_e : RT @Gianmar26145917: Chiesto rinvio a giudizio di #Salvini per #OpenArms dai PM di #Palermo: il #pos sarebbe atto amministrativo non politi… -